Біля берегів Італії врятували 11-річну дівчинку, яка три дні провела у відкритому морі

11-річна дівчинка з Сьєрра-Леоне вижила після триденного дрейфу в морі, тримаючись за камери для шини, після того як човен з мігрантами затонув біля італійського острова Лампедуза.

Про це повідомлють The Washington Post та The Guardian.

Дівчинка разом із братом вирушила на хиткому човні мігрантів з Тунісу. На борту перебувало 45 осіб, які намагалися дістатися до Європи. Через шторм із 2,5-метровими хвилями човен затонув, і єдиною, хто вижив, стала дівчинка.

Одягнена в рятувальний жилет, вона трималася на поверхні, використовуючи камери для шини, проте не мала ані води, ані їжі. Її крики почули рятувальники з німецького вітрильника Tromatar III, який допомагає мігрантам у Середземному морі.

“Це був неймовірний збіг обставин, що ми почули її голос, попри шум двигуна”, — розповів капітан вітрильника Маттіас Віденлюбберт.

Дитина розповіла, що спочатку поруч із нею в морі були ще двоє людей, але “море їх забрало” через два дні після аварії. Її брат, який також перебував на човні, ймовірно, загинув разом з іншими пасажирами.

Лампедуза, розташована ближче до Північної Африки, ніж до материкової Італії, часто стає перевальним пунктом для мігрантів, які шукають кращого життя в Європі. Переправа через Середземне море вважається однією з найнебезпечніших міграційних маршрутів у світі, щороку забираючи сотні життів.