Суспільство

Більша частина українців досі довіряють Зеленському − опитування
7 Червня 2024 10:53
зеленський, опитування
Володимир Зеленський / ОПУ

Станом на травень 2024 року більшість опитаних довіряють главі держави.

Про це повідомляють результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 16-22 травня.  

“Станом на травень 2024 року 59% довіряють В. Зеленському, 36% – не довіряють”.

: У КМІС нагадали, що після президентських і парламентських виборів 2019 року 80% українців довіряли Зеленському. Проте до лютого 2022 року рівень довіри поступово знизився до 37% (і напередодні вторгнення вже було більше тих, хто йому не довіряє).

Після вторгнення рівень довіри до президента Зеленського зріс до 90%, але до кінця грудня 2023 року упав до 77%, а до лютого 2024 року – до 64%. 

Дослідження тривало 16-22 травня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1 002 респонденти у віці 18 років і старше, що мешкають у всіх регіонах України.


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