Безглютенові альтернативи: Роль конопляного борошна у безглютеновій дієті

Безглютенова дієта передбачає вживання у їжу продуктів, в складі яких відсутня клітковина (глютен). Цей раціон призначають людям, чий організм не переносить глютен. Зокрема, він корисний також для повністю здорових людей, бо за допомогою безглютенової дієти можна ефективно зменшити вагу. Головна проблема цього раціону у тому, що глютен міститься майже у будь-якому борошні, тому частіше за все доводиться забути про випічку, млинці та інші страви, куди потрібно його додавати.

Проте є чудова безглютенова альтернатива – конопляне борошно. Дієтологи рекомендують його вживати людям хворим на непереносимість глютену, а також тим, хто сидить на цій дієті. Річ у тому, що цей продукт насичений корисними жирами, білком та іншим.

Склад конопляного борошна

Насіння конопель – https://coffeeshop.ua/seed-shop не має наркотичних властивостей. Борошно отримується звичайним способом подрібнення. У його складі знаходяться наступні поживні складові:

клітковина (не глютен, а саме та клітковина, яка потрібна для здорової мікрофлори кишківника);

залізо;

магній;

хлорофіл;

цинк;

вітамін Е;

8 різних незамінних амінокислот, основні Омега 3, Омега 6 та Омега 9.

Конопляне борошно дозволене всім – дорослим, дітям та вагітним. Калорійність складає 290 ккал на 100 г. Його можна використовувати для приготування випічки, оладок, печива та інших страв. Проте не варто на ньому смажити.

Користь борошна: чому варто додавати в їжу конопляний продукт

До основних переваг вживання конопляного борошна можна віднести наступне:

здатність зміцнювати нервову, імунну та гормональну систему;

через високу концентрацію клітковими борошно допомагає впоратись з закрепом та покращити перистальтику;

це ідеальне джерело рослинного білка, який набагато легше перетравлюється, ніж тваринний;

у складі борошна є ненасичені жирні кислоти омега 3 та омега 6, які приймають участь в біологічній регуляції функцій клітин, синтезі гормонів, засвоєнні мікроелементів та необхідні для правильної роботи організму.

Конопляне борошно використовують у різноманітних спеціальних раціонах – безглютенова дієта, палеодієта та за призначенням лікаря-дієтолога.

Варто зазначити, що борошно має характерний темно-золотистий колір та щільнішу консистенцію, порівняно з пшеничним. Також воно має виражений аромат, а готова випічка з нього – більш темний колір. Часто його використовують у якості домішок під час приготування страв. У невеликій кількості (від 5 до 15%) конопляне борошно можна додавати для приготування хліба, макаронних виробів, печива та іншої випічки. Представлений рослинний продукт додають у свій раціон харчування спортсмени, вегетаріанці, вагітні жінки і також люди, які потребують кожного дня велику кількість білка.

Більше цікавого: https://coffeeshop.ua/