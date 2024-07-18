Політика

Арахамія стверджує, що скандальний законопроєкт №11340 був вимогою міжнародних партнерів
18 Липня 2024 17:48
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закон, корупція, рада
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія / Фото: УНІАН

Скандальний законопроєкт №11340 про “відкуп” за корупцію надійшов від партнерів як одне з зобов’язань в межах Ukraine Facility Plan.

Про це заявив голова парламентської фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія.

Депутати проголосували за версію, яку запропонував уряд, бо саме він, як каже Арахамія, визначений перемовником з ЄС щодо Ukraine Facility Plan.

Голова фракції також пояснив, що угода, яку слідство може укладати з підозрюваним, “це право, а не обов’язок прокуратури”.

“Сподіваюсь, що сьогодні ні в кого, особливо в середовищі громадських активістів, немає сумнівів у доброчесності та професійності керівника САП Олександра Клименка”, – написав Арахамія.

Він додав, що фінальну версію законопроєкту мають схвалити міжнародники, також після першого читання щодо нього вже надійшли зауваження Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Вищого антикорупційного суду.

“Але я впевнений, що все буде гарно доопрацьовано до другого читання, як це вже було багато разів в подібних ситуаціях”, — додав Арахамія.

У четвер, 18 липня, Рада схвалила у першому читанні законопроект 11340. Документ передбачає надання можливості корупціонерам у разі угоди зі слідством отримати штраф замість покарання в’язницею.


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