ЗСУ взяли в полон охоронця терориста “Гіві”

Український суд призначив 13 років позбавлення волі бойовику терористичної організації “ДНР”, який був особистим охоронцем терориста “Гіві”.

Про це повідомляє СБУ.

“Цей зрадник із 2016 року воював у складі незаконних збройних угруповань “ДНР”, а після оголошення путіним “спеціальної воєнної операції” пішов у наступ на мирні українські території.

Він потрапив у полон під час бойової операції ЗСУ у серпні цього року.

Бойовик відомий тим, що був одним із особистих охоронців терориста “Гіві”, який очолював незаконний підрозділ “батальйон Сомалі”. Також він був ньюзмейкером цього угруповання і спільно з “Гіві” давав інтерв’ю псевдожурналістам “ДНР”, – йдеться у повідомлені.

Повідомляється, що чоловік повністю визнав свою вину та надав викривальні покази.

Його визнано винним за статтями державна зрада, створення терористичної групи чи терористичної організації, створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.