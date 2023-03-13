Кримінал

Ворог завдав удару по двох містах на Донеччині: загинула жінка

13 Березня 2023 18:17
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війна

У понеділок, 13 березня, російська армія завдала ударів по Авдіївці та Костянтинівці на Донеччині, унаслідок чого загинула жінка, семеро людей дістали поранень.

Поро це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він зазначив, що внаслідок обстрілу Авдіївки поранень зазнали щонайменше двоє людей.

Також Кириленко уточнив, що росіяни випустили по місту дві ракети. Одна з них влучила в школу, де розміщений гуманітарний пункт.

“Росіяни намагаються вбити якомога більше мирних жителів області і завдати максимальних матеріальних збитків”, – написав Кириленко.

Раніше про обстріли міст повідомив Офіс генпрокурора.

Зазначають, що ворог обстрілював міста зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню “Ураган”. Унаслідок обстрілів пошкоджено приватні домоволодіння, багатоповерхівки, господарські споруди й автомобілі.

Також в Авдіївці унаслідок обстрілу загинула 46-річна жінка. У Костянтинівці четверо чоловіків і жінка зазнали осколкових поранень різного ступеню тяжкості. Наразі їм надають кваліфіковану медичну допомогу.

На місцях влучань працюють прокурори, правоохоронці та рятувальники. Також за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).


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