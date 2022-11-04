Кримінал

Ворог атакував Миколаїв: зруйновані склади, згоріли 10 автівок

4 Листопада 2022 10:30
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Російські війська минулої ночі вкотре обстріляли Миколаїв та громади області ракетами С-300, зруйновано склади, адмінбудівлю, житлові будинки, згоріло понад 10 автівок.

Про це повідомляє пресслужба обласної адміністрації.

«3 листопада близько 23:30 ворог обстріляв один з районів Миколаєва ракетами типу С-300. Внаслідок чого зруйновано складське приміщення, пошкоджено адміністративну будівлю та автівки, які стояли поруч. Також через ракетний удар виникла пожежа ще одного складського приміщення. Попередньо, без жертв та постраждалих», – йдеться у повідомленні.

За інформацією ГУ ДСНС у Миколаївській області, пожежу на складі ліквідовано на площі 200 кв. м. Три транспортні засоби, що знаходились у приміщенні, знищено, ще 10 поруч розташованих пошкоджено.

Також зазначається, що 3 листопада орієнтовно після 13:00 ворог обстріляв населений пункт Первомайської громади, пошкодивши два житлових будинки. Крім того, вчора, 3 листопада, близько 14:30 та сьогодні, 4 листопада, о 00:30 і 04:45 були обстріли населеного пункту Широківської громади. Влучання в уже зруйновані будівлі та по відкритих територіях. Постраждалих немає.

Тривають обстріли території Березнегуватської громади. Вчора орієнтовно о 08:38 обстрілів зазнали околиці населеного пункту громади. Детальна інформація уточнюється.


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