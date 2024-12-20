Кримінал

Під Києвом ліквідували масштабну пожежу площею 15 тисяч м²
20 Грудня 2024 17:06
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На Київщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу площею 15 000 кв. м, що виникла внаслідок атаки дронів на складське приміщення в Бориспільському районі.

Як зазначили у ДСНС, до гасіння залучилися 72 рятувальника та 24 одиниці техніки.  Загиблих та постраждалих немає.

Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки у Київській області / Фото: ДСНС

Як писали у соцмережах, цим складом могла користуватися Rozetka. 

Співзасновник компанії Владислав Чечоткін у коментарі “Телеграфу” повідомив, що активи Rozetka не постраждали. Загоряння ж і справді сталося, однак вогонь охопив склад постачальників компанії.

Попри все замовлення клієнтів маркетплейсу будуть доставлені вчасно, запевнив Чечоткін.


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