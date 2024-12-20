Під Києвом ліквідували масштабну пожежу площею 15 тисяч м²

На Київщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу площею 15 000 кв. м, що виникла внаслідок атаки дронів на складське приміщення в Бориспільському районі.

Як зазначили у ДСНС, до гасіння залучилися 72 рятувальника та 24 одиниці техніки. Загиблих та постраждалих немає.

Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки у Київській області / Фото: ДСНС

Як писали у соцмережах, цим складом могла користуватися Rozetka.

Співзасновник компанії Владислав Чечоткін у коментарі “Телеграфу” повідомив, що активи Rozetka не постраждали. Загоряння ж і справді сталося, однак вогонь охопив склад постачальників компанії.

Попри все замовлення клієнтів маркетплейсу будуть доставлені вчасно, запевнив Чечоткін.