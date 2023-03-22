Кримінал

Обстріл Запоріжжя: російська ракета влучила у житлову багатоповерхівку

22 Березня 2023 13:00
54
читать на русском →

У Запоріжжі сьогодні вдень, 22 березня, під час обстрілу російська ракета влучила у багатоповерховий житловий будинок.

Президент Володимир Зеленський прокоментував влучання ракети у будинок.

«Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто. Влучання по житлових кварталах, де мешкають звичайні люди, діти. Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей. Це не повинно стати «просто звичайним днем» в Україні, будь-де іще в Європі чи світі. Треба більше єдності і рішучості світу, щоб швидше перемогти російський терор і захистити життя», – написав він.

Сьогодні російські окупанти обстрілювали Запоріжжя та острів Хортиця. Попередньо із ЗРК С-300.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Березня 2023 13:00
54

Обстріл Запоріжжя: російська ракета влучила у житлову багатоповерхівку
22 Березня 2023 13:16
51

Зеленський відвідав позиції українських військових на Бахмутському напрямку
22 Березня 2023 11:14
48

Атака росіян на Київщину: кількість жертв зросла до 4
22 Березня 2023 10:42
64

ЗСУ контратакують у районі Бахмута, наступ окупантів слабшає, – британська розвідка
22 Березня 2023 10:22
49

Перші 122-мм артилерійські снаряди українського виробництва поставили ЗСУ — «Укроборонпром»
Останні новини
усі новини

Думки

Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
Віталій ПОРТНИКОВ

“Он утонул”. Зачем министерство обороны России говорит неправду об американском беспилотнике
Александр КИРШ

Бандеровцы путинского призыва
усі думки