Обстріл Запоріжжя: російська ракета влучила у житлову багатоповерхівку

У Запоріжжі сьогодні вдень, 22 березня, під час обстрілу російська ракета влучила у багатоповерховий житловий будинок.

Президент Володимир Зеленський прокоментував влучання ракети у будинок.

«Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто. Влучання по житлових кварталах, де мешкають звичайні люди, діти. Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей. Це не повинно стати «просто звичайним днем» в Україні, будь-де іще в Європі чи світі. Треба більше єдності і рішучості світу, щоб швидше перемогти російський терор і захистити життя», – написав він.

Запоріжжя. Просто зараз російська ракета влучила в багатоповерховий будинок. рф зі звірячою жорстокістю обстрілює місто. Влучання по житлових кварталах, де мешкають звичайні люди, діти. Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей, — @ZelenskyyUa. pic.twitter.com/LLLwdpOOZR — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 22, 2023

Сьогодні російські окупанти обстрілювали Запоріжжя та острів Хортиця. Попередньо із ЗРК С-300.