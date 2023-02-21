Кримінал

Незаконно завезені в Україну гаджети на 112 мільйонів передали військовим

21 Лютого 2023 09:52
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дбр

Правоохоронці повідомили про підозру заступнику начальника митного поста «Лужанка» та головному державному інспектору цього митного поста. За даними слідства, вони сприяли незаконному ввезенню до України вантажівки зі смартфонами, планшетами та ноутбуками без сплати митних платежів.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Там зазначають, що влітку 2022 року з Угорщини до України через пункт пропуску «Лужанка», що на Закарпатті, заїхала вантажівка з електронікою.

Працівники митниці пропустили авто через так званий зелений коридор і засвідчили відсутність товару, який підлягає декларуванню та сплаті митних платежів.

Проте безпосередньо після виїзду з пункту пропуску вантажівку зупинили правоохоронці та виявили в ній електронну техніку відомої американської марки. Як видно з фото, йдеться про Apple. Там були телефони, ноутбуки, смартгодинники попередньою вартістю понад 112 мільйонів гривень.

Проїзд вантажівки з електронікою через митний пункт пропуску без оформлення митних платежів став можливим через недбалість заступника начальника митного поста. Також цьому сприяв державний інспектор, який пропустив вантажівку, щоб отримати хабар, пишуть у ДБР.

Заступнику начальника митного поста повідомили про підозру у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

Головному державному інспектору митного поста оголосили підозру у зловживанні владою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років. Також детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру у вчиненні злочину людям, які ввозили цю електроніку до України. Вилучену техніку передали на потреби Збройних сил України.


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