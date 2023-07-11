Кримінал

Експертиза свідчить, що суддя Тандир був у стані сп’яніння, коли насмерть збив нацгвардійця

11 Липня 2023 10:22
69
читать на русском →
Олексій Тандир

Судово-психологічна експертиза підтвердила, що суддя Олексій Тандир який на смерть збив на блокпості в Києві військовослужбовця Національної гвардії, перебував на момент дорожньо-трансфпортної пригоди у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Там зазначили, що суддя, маючи спеціальні юридичні знання та професійні навички, намагався приховати сліди сп’яніння. Він намагався завадити встановленню кількості алкоголю у відібраних у нього біологічних рідинах.

«Проте завдяки судово-психологічній експертизі слідство змогло довести, що суддя в момент смертельного ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння», — зазначили в ДБР.

Також там додали, що, згідно з результатами іншої експертизи, суддя їхав за кермом автомобіля на момент ДТП зі швидкістю 100 кілометрів на годину.

Приблизно опівночі 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир наїхав на блокпості в Києві на 23-річного нацгвардійця. Від отриманих травм боєць загинув на місці. Правоохоронці затримали голову суду.

Згодом йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.

Правоохоронці зазначали, що чоловік мав візуальні клінічні ознаки сп’яніння, але відмовився пройти обстеження на вміст алкоголю та наркотиків в організмі. Згодом у Тандира примусово відібрали біологічні зразки.

Вища рада правосуддя напередодні дала згоду на тримання під вартою Тандира. Після цього суд обрав для судді запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Липня 2023 12:39
63

Франція передасть Україні ракети далекого радіусу дії
11 Липня 2023 12:24
44

Німеччина виділить новий пакет військової допомоги Україні, – Spiegel
11 Липня 2023 10:22
69

Експертиза свідчить, що суддя Тандир був у стані сп’яніння, коли насмерть збив нацгвардійця
11 Липня 2023 09:36
64

Білий дім підтвердив зустріч Байдена із Зеленським під час саміту НАТО
11 Липня 2023 09:04
67

Росіяни атакували дронами зерновий термінал у порту Одеської області
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Newsweek: США тайно согласовали российскую агрессию против Украины
Ганна МАЛЯР

Сили оборони України: армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів
Александр КИРШ

Если взорвут Запорожскую АЭС: какие территории пострадают
Леонид ЛОГВИНЕНКО

Тінь війни
Александр КИРШ

США — конечно, Главная страна мира, но Украина — в мире важнее
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Про йод и радиацию. Подробно. Медленно.
усі думки