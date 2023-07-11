Експертиза свідчить, що суддя Тандир був у стані сп’яніння, коли насмерть збив нацгвардійця

Судово-психологічна експертиза підтвердила, що суддя Олексій Тандир який на смерть збив на блокпості в Києві військовослужбовця Національної гвардії, перебував на момент дорожньо-трансфпортної пригоди у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Там зазначили, що суддя, маючи спеціальні юридичні знання та професійні навички, намагався приховати сліди сп’яніння. Він намагався завадити встановленню кількості алкоголю у відібраних у нього біологічних рідинах.

«Проте завдяки судово-психологічній експертизі слідство змогло довести, що суддя в момент смертельного ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння», — зазначили в ДБР.

Також там додали, що, згідно з результатами іншої експертизи, суддя їхав за кермом автомобіля на момент ДТП зі швидкістю 100 кілометрів на годину.

Приблизно опівночі 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир наїхав на блокпості в Києві на 23-річного нацгвардійця. Від отриманих травм боєць загинув на місці. Правоохоронці затримали голову суду.

Згодом йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.

Правоохоронці зазначали, що чоловік мав візуальні клінічні ознаки сп’яніння, але відмовився пройти обстеження на вміст алкоголю та наркотиків в організмі. Згодом у Тандира примусово відібрали біологічні зразки.

Вища рада правосуддя напередодні дала згоду на тримання під вартою Тандира. Після цього суд обрав для судді запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу.